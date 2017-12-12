12 Aralık 2017 Salı

Aytaç ve Murat dönüyor

Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Akhisarspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartlarını görerek Göztepe maçında cezalı duruma düşen Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ile Aytaç Kara Galatasaray’a karşı forma giyebilecekler.

12 Aralık 2017 Salı 11:27
Aytaç ve Murat dönüyor

  Sarı-Kırmızılı takımın hafta sonu sahasında İzmir temsilcisine 3-2 yenildiği maçta teknik direktör Erol Bulut, Murat ve Aytaç’ın yokluğunda Rahman Buğra Çağıran ile Turgut Doğan Şahin’e görev vermişti. Bu sezon 14 maçta forma giyen Yıldırım, orta alanda Nijeryalı oyuncu Azubuike ile yakaladığı uyumla dikkatleri üzerine çekiyor. Forvet arkasında görev alan Aytaç Kara ise bu sezon 12 maçta görev aldı. Oynadığı maçlarda 2 gol 1 asisti bulunan genç oyuncu 9 kez ilk 11’de görev aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporMurat YıldırımAytaç Kara

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