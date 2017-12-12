Sarı-Kırmızılı takımın hafta sonu sahasında İzmir temsilcisine 3-2 yenildiği maçta teknik direktör Erol Bulut, Murat ve Aytaç’ın yokluğunda Rahman Buğra Çağıran ile Turgut Doğan Şahin’e görev vermişti. Bu sezon 14 maçta forma giyen Yıldırım, orta alanda Nijeryalı oyuncu Azubuike ile yakaladığı uyumla dikkatleri üzerine çekiyor. Forvet arkasında görev alan Aytaç Kara ise bu sezon 12 maçta görev aldı. Oynadığı maçlarda 2 gol 1 asisti bulunan genç oyuncu 9 kez ilk 11’de görev aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ