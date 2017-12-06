06 Aralık 2017 Çarşamba

Aytaç, PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig’de geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor-Akhisarspor maçında hakem Cüneyt Çakır’ın verdiği karara itiraz ederek sarı kart gören Aytaç Kara’nın Profesyonel Futbol Ceza Kurulu’na sevkedildiği (PFDK) bildirildi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:32
Aytaç, PFDK’ya sevk edildi
 Süper Lig’in 14. haftasında 0-0 sonuçlanan Yeni Malatyaspor-Akhisarspor maçının uzatma dakikalarında hakem Cüneyt Çakır’a yönelik itirazdan dolayı sarı kart gören Aytaç Kara, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.  Müsabakanın son anlarında Aytaç Kara’nın kaleye çektiği şutta ceza sahasının içerisindeki rakip oyuncunun koluna müdahale etmiş, hakemin oyunu devam ettirmesi üzerine Aytaç ve Yeni Malatyasporlu futbolcular yoğun itirazlarda bulunmuşlardı. Pozisyonun tekrarlanıp izlenmesinin ardından birçok spor yorumcusu Sarı-Kırmızılı futbolcuların itirazını yerinde görerek pozisyonun penaltı olduğu söylemişti.  İşte Kara’nın Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk nedeni:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu AYTAÇ KARA’nın 02.12.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: AytaçYmsPFDK

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