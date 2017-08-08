08 Ağustos 2017 Salı

Aytaç Kara’r aşamasında

Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Listesinde bulunan futbolcularla görüşmelerini sürdüren sarı siyahlı yönetimin, Trabzonspor’da forma giyen Aytaç Kara’yı kadrosuna katmak için Karadeniz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

08 Ağustos 2017 Salı 11:07
Aytaç Kara’r aşamasında

  Ligin başlamasına sayılı günler kala tecrübeli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, uzun süredir gündemlerinde olan Trabzonspor’un ön liberosu Aytaç Kara’yı kadrosuna katmak için atağa geçti. Karadeniz ekibinin Kara’nın kiralık olarak Yeni Malatyaspor’a gönderilmesine sıcak baktığı öğrenilirken, 24 yaşındaki genç oyuncusunun sarı siyahlı takımla her konuda anlaştığı ileri sürüldü.

24 yaşındaki İzmir doğumlu ve 1,85 metre boyundaki Aytaç Kara ön libero mevkiinde forma giyiyor. Yan mevki olarak merkez orta saha ve sağ bekte de forma giyebilen genç oyuncunun Trabzonspor ile 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Eskişehirspor’dan Trabzonspor’a transfer olan Kara, 55 karşılaşmada görev alırken, 2 gol atarken, 1’de asist yaptı.

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