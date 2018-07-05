Aytaç ‘Kara’r aşamasında

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Aytaç Kara, Süper Lig’in ana yayıncısına konuştu. Trabzonspor ile ayrılığını aktaran Kara, “Sevindiğim nokta kötü bir ayrılık olmaması. Trabzonspor’a gittiğim yıl şanssız bir sakatlık geçirmiştim. O sakatlıktan sonra aynı yıl istediğim düzeyde performans sergileyemedim. Forma şansı bulamamıştım. Ardından Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gittim. Hedefim devamlı oynayıp kendimi geliştirmekti. Allah’a şükür güzel bir sezon geride bıraktım. Ailem, menajerim hep yanımdaydılar. Sezon bittikten sonra tekrar Trabzon’a gittim ve yönetimle anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Sağ olsun onlarda beni anlayışla karşıladılar. Tek hedefim sürekli forma şansı bulmak. Görüştüğüm bazı kulüpler var. İnşallah yeni takımlarla yoluma devam edeceğim. Şuana kadar gelen bazı teklifler oldu. 2 - 3 takımdan menajerime gelen teklifler var. Bende zaten şuanda İstanbul’da özel hocalarımla yoğun bir şekilde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Sanırım birkaç gün içerisinde yeni takımıma imza atarım diye düşünüyorum.” diye konuştu.

“KULAĞIMA GELEN BAZI HABERLER VAR”

Adının Galatasaray ile anılmasını değerlendiren Kara, “Önemli olan bir futbolcunun devamlı oynayarak kendini geliştirmesidir. Bende tam performansla oynayarak kariyerimde daha yükseğe sıçramak istiyorum. Hedefim tabii sürekli forma giyebilmek ve Milli takıma dahil olmak. İnşallah bunu başarırım. Kendime inanıyorum. Hiçbir zaman yapamam diye şüphem olmadı. Bunu da ilerleyen süreçte başaracağıma inanıyorum. Kulağıma gelen bazı haberler var. Fatih hoca beni zaten Eskişehirspor’dayken tanıyor. Kendisi beni ilk milli takıma çağıran hocadır. Onunla hangi futbolcu çalışmak istemez ki? İnşallah hayırlısı neyse 2 - 3 gün içinde belli olacak.” şeklinde konuştu.