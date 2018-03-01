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AYTAÇ KARA VE ISSİAR DİA GENÇLERLE BULUŞTU

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Issiar Dia, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ‘Gençlerin Projeleri Destek Programı’ kapsamında Malatya’da bir kitap kafede gençlerle söyleşide bir araya geldi.

AYTAÇ KARA VE ISSİAR DİA GENÇLERLE BULUŞTU

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Issiar Dia, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ‘Gençlerin Projeleri Destek Programı’ kapsamında Malatya’da bir kitap kafede gençlerle söyleşide bir araya geldi.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 17:51
AYTAÇ KARA VE ISSİAR DİA GENÇLERLE BULUŞTU

Anadolu Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Kara ve Dia hem tecrübelerini paylaştı hem de gençlerin sorularını cevapladı. Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara, “Futbolda her zaman her şey yolunda gitmiyor. Her şeyin bazen bir yeri ve zamanı oluyor. Bende şansız sakatlıklar yaşadım. Üst üste iki büyük sakatlık geçirdim. Kendim için yeni bir yol çizerek, plan yapmam gerekiyordu. Trabzonspor’dan ayrılırken tabi ki dezavantajların olacağını biliyordum ama avantajlarımın daha çok olduğuna inandığım için ayrıldım. Bu yolda da Malatyaspor’u seçmem benim için çok doğru bir karar oldu. Çok şükür sezon başından beri her şey istediğim gibi gidiyor. Kalan maçlarımızda da inşallah her şey istediğimiz gibi gider” dedi.



Kara, takımın iyi bir gidişatının olduğunu kaydederek, “Rakibinizden daha iyi konsantre olup, daha iyi mücadele ederseniz yenemeyeceğiniz bir takım yoktur. Oynadığımız maçlarda da bunu gösterdik. İnşallah her zamanki gibi üzerine koyarak devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin ‘milli takım hayalin var mı?’ sorusuna, Kara, “Milli takıma kim gitmek istemez? Herkesin hedefi vardır. Benim hedefimde takımıma daha fazla katkı sağlayıp, milli takıma gitmek. Bunun içinde çalışıyorum” cevabını verdi.



“Kariyerden çok çok karakterli futbolcularımız var”

Kara, çok önemli ve tecrübeli futbolcularla birlikte oynadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Eskişehirspor’da Borussia Dortmund’da 13 yıl forma giymiş, efsane futbolcu Dede’yle oynadım. Premier Lig’de güzel işler başarmış Kamara ile oynadım. Trabzonspor’da Oscar Cardozo ile oynadım. Türkiye’nin en iyi golcülerinden birisi olan Necati Ateş ile oynadım. Erkan zengin ile oynadım. Şu anda takımda da çok kariyerli futbolcular var. Issiar Dia, Aly Cissokho ile oynuyorum. Kariyerden çok çok karakterli futbolcularımız var.”



Dia: “Fenerbahçe maçına kadar hazır hale geleceğim”

Senegalli orta saha oyuncusu Issiar Dia ise sakatlık süreciyle ilgili olarak takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladığını ve gelecek haftaya kadar yüzde yüz hazır olacağını ifade etti.

Dia, Fenerbahçe maçına kadar performansının yüzde yüzünü yakalayacağını düşündüğünü belirterek, “Fenerbahçe maçından önce Konyaspor maçımız var. O maçta alınacak olan 3 puan bizim için çok önemli. Fenerbahçe benim eski takımımı ama ben Yeni Malatyasporluyum. Yeni Malatyaspor’un 3 puan alması içinde elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Söyleşi sonrası Anadolu Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Kırma, futbolculara isimlerinin yazılı olduğu bakır tepsi, kalem ve Kuran-ı Kerim meali hediye etti.

Kara ve Dia, soba başına geçip, gençlerle birlikte kestane pişirerek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı Malatya’ya davet ettiler.   busabahmalatya.com 

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni Malatyaspor’Aytaç KaraIssiar Dia
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