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Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da kiralık oyuncular Aytaç Kara ve Matheus Doria ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi. 

Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da kiralık oyuncular Aytaç Kara ve Matheus Doria ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi. 

20 Mayıs 2018 Pazar 14:28
Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!

Sezon başında Trabzonspor’dan kiralanan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve Marsilya’dan yine kiralık olarak transfer edilen Brezilyalı Matheus Doria ile sözleşme yenilemeyecek olan sarı-kırmızılı kulübün, iki oyuncuyu da teşekkür ettiği bildirildi. Takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ortaya koyduğu disiplinsiz tavırlarla dikkatleri çeken eden Aytaç Kara, ligin son maçı olan Kayserispor müsabakasının ardından sosyal medya hesabından bir ayrılık mesajı yayınladı. 

Mesajında Malatyaspor camiasına teşekkür eden Aytaç, sarı-kırmızılı kulüple güzel bir sezon geçirdiğini paylaştı. 
Devre arasında büyük beklentilerle Fransa’nın Marsilya takımından transfer edilen, ancak sezon içerisinde bekleneni veremeyen Matheus Doria ile de yeni sezon sözleşme yapılmayacağı bildirildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporAytaç KaraDoriaSözleşme
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