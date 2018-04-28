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Aytaç geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor yarın sahasında konuk edeceği Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların genç çalıştırıcısı Erol Bulut’un yarınki karşılaşmada Beşiktaş maçında yedek bıraktığı Aytaç’ı dahil ederek başlayacağı öğrenildi.

Aytaç geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor yarın sahasında konuk edeceği Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların genç çalıştırıcısı Erol Bulut’un yarınki karşılaşmada Beşiktaş maçında yedek bıraktığı Aytaç’ı dahil ederek başlayacağı öğrenildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:00
Aytaç geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında yarın saat 13.30’da Akhisarspor ile sahasında karşılaşacak Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman tam kadro yapılırken, çalışmada futbolcuların hırslı oldukları gözlendi. 3 haftadır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılarda hedef galip gelip, ligde kalma adına tamamen rahatlayabilmek. Hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Malatya temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor. Pazar günkü müsabakanın taktik çalışmasını yapan sarı-kırmızılı ekipte Erol Bulut, hata yapan isimleri sert şekilde uyardı. Bulut, özellikle kanat organizasyonlarında adam paylaşımlarının doğru yapılması gerektiğini söyledi. Bulut’un Akhisarspor karşılaşmasına geçen haftaki Beşiktaş maçından farklı olarak, yedek bıraktığı Aytaç’ı da dahil ederek başlayacağı öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ  - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 28.04.2018 11:19
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAkhisarspor MaçıErol BulutAytaç Kara
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