16 Kasım 2017 Perşembe

Aytaç forma bekliyor!

Yeni Malatyaspor formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara, ciddi bir sakatlık atlattığını, iyileşip takıma tekrar dahil olduğunu söyledi. Bu sürede kendisine destek olan herkese teşekkür eden Kara, “Takıma yüzde 100 olarak döndüm. İnşallah hocamız Alanyaspor maçında bana görev verirse üzerime düşen ne varsa en iyi şekilde yapmaya çalışacağım.” dedi.

16 Kasım 2017 Perşembe 12:09
Aytaç forma bekliyor!

  Yeni Malatyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Nurettin Soykan Tesislerin’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de 8. Haftada oynanan Fenerbahçe maçında sakatlık geçirdiğini hatırlatan Kara, şunları kaydetti: “Uzun süredir devam eden bir sakatlığım vardı. Fenerbahçe maçında bu sorun daha büyüdü ve ameliyat olmaya karar verdik. Çok şükür bu sakatlıktan kurtuldum. Zorlu süreçte bana dua eden ve yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Takıma yüzde 100 olarak döndüm. İnşallah hocamız Alanyaspor maçında bana görev verirse üzerime düşen ne varsa en iyi şekilde yapmaya çalışacağım.”

“SAHADA HER İKİ TAKIMDA EŞİTTİR”
  Açıklamalarının devamında “Sahada iyi mücadele eden takım her zaman diğer takıma göre üstündür” ifadelerine yer veren Aytaç Kara, “Sahada her iki takımda eşittir. Bunu her zaman belirtiyorum. Oynamadığım maçlarda Yeni Malatyaspor formasını giyen bütün arkadaşlarım her zaman en iyi mücadeleyi sahaya yansıttılar. İnşallah önümüzdeki tüm maçlarda aynı şekilde devam ederek alabileceğimiz bütün puanları alırız.” şeklinde konuştu. Vagner Love’un çok büyük bir futbolcu olduğunu belirten başarılı oyuncu, “Alanyaspor’da Süper Lig’in en güçlü takımlarından, oynadıkları maçlarda zaten bunu tüm Türkiye gördü. Vagner Love çok büyük bir futbolcu. O takım için çok önemli bir silah. Bizde daha iyi mücadele ederek oradan 3 puanla dönmek için çaba göstereceğiz. Takım arkadaşlarımla birlikte bunu başarabileceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporAytaç Kara

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