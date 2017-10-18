18 Ekim 2017 Çarşamba

Aytaç bahtı Kara!

Yeni Malatyaspor’da orta saha oyuncusu Aytaç Kara’nın eski sakatlığının nüksettiği belirtildi.

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:39
Aytaç bahtı Kara!

  Daha önce menüsküs ameliyatı olan başarılı orta sahanın aynı yerden sorun yaşadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe maçının 37. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yeni Malatyaspor’da orta saha oyuncusu Aytaç Kara’nın eski sakatlığının nüksettiği ve sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı öğrenildi. Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası sakatlığı nükseden ve oyuna devam edemeyen Aytaç Kara’nın Malatya’ya dönmeyerek tedavisi için İstanbul’da kaldığı öğrenildi. İstanbul’da bulunan Kara’nın doktor kontrolünden sonra ameliyatına başlanacağı, genç oyuncunun en az 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Daha önce de orta sahasındaki bir başka isim Godson Azubuike’yi sakatlıktan dolayı kaybeden Yeni Malatyaspor, Aytaç’ın da sakatlanmasıyla orta sahada sıkıntıya girdi. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahAytaç KaraYeni Malatyaspor

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