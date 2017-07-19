19 Temmuz 2017 Çarşamba

Ayrılık kervanına o da katıldı

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam etmesine karşın Ertuğrul Sağlam ve yönetimin gelecek sezon devam etmeyi düşünmediği sol bek oyuncusu Mehmet Sak, TFF 1. Lig’in yeni ekibi Ankaragücü ile anlaştı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:57
Ayrılık kervanına o da katıldı

  Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen 1990 doğumlu başarılı oyuncu Mehmet Sak Ankaragücü’ne transfer oldu. Beştepe Tesisleri’nde kendisini sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Sak, Yeni Malatyaspor ile 14 maça çıkmıştı. TFF 1. Lig’de son iki sezonda Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’da şampiyonluk yaşayan Mehmet Sak, 3. Şampiyonluk için Ankaragücü’nü tercih ettiğini söyledi. Yeni Malatyaspor’da başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ancak kendisinin sürekli oynayabileceği bir yer olmayı tercih ettiğini ifade eden Mehmet Sak, “Böylesine büyük bir camiada olmak benim için mutluluk verici. Ankaragücü formasını en iyi şekilde temsil edeceğim.“ dedi.

Atılan imzaların köklü camiaya hayırlı olmasını dileyen Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner ise, “Transfer çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni sezonda yarışmacı bir takım oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mehmet Sak 2 yılda 2 şampiyonluk yaşadı. İnşallah bizde de bu başarısını yineler” ifadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor’da geçen yılki kadrodan Hakan Canbazoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Sedat Ağçay, Sezer Özmen, Ahmet Aras, İrfan Başaran, Amutu, Caner Arıcı, Osman Fırat ile birlikte ayrılan oyuncu sayısı Mehmet Sak’la beraber 10’a çıktı. 

HABER MERKEZİ
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