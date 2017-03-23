Ligin ilk yarısında oynadığı ilk 8 haftada 19 puan toplayan sarı kırmızılı temsilcimiz daha sonra zorlu fikstür denilen maçların başlamasıyla 9 haftada 12 puan toplamıştı. İlk yarıyı 17 maçta 31 puanla kapatan sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısında da şu ana kadar aynı istatistiklere imza attı. Temsilcimiz ikinci yarı yine Elazığspor müsabakasına kadar olan dönemde 19 puan topladı. Elazığ maçı ve sonrasında ilk yarıda 12 puan toplayan Yeni Malatyaspor eğer aynı maçlardan yine aynı puanı toplarsa sezonu 62 puanla tamamlayabilir. Spor otoriteleri Yeni Malatyaspor’un 62 puan toplaması halinde şampiyon olabileceğini ifade ediyorlar.

MEHMET KIROĞLAN