15 yaşında olmasına rağmen fiziği ve tekniğiyle önce milli takımın yıldız seçmelerine davet edilen ve burada başarılı olan Ayliz, hedefinin iyi bir basketbolcu olduğunu söyledi. Ayliz Kılınçer, basketbola 10 yaşında başladığını ve hedefinin iyi bir basketbolcu olmak olduğunu söyledi. Ayliz, “Basketbola 10 yaşında başladım. 12 Dev Adam Basketbol Okulu ve Sancaktarspor’da basketbol oynadım. Şuan Mersin’de İnanç Spor Kulübü ve Doğa forması giyiyorum. Çalışmalarım sürüyor. Hem bireysel, hem takım halinde çalışıyorum. Neredeyse haftanın 7 günü antrenman yapıyorum” dedi.

“HEDEFİM İYİ BİR BASKETBOLCU OLMAK”

İlerideki hedefiyle ilgili de açıklamada bulunan Ayliz, “Hedefim tabi ki de iyi bir basketbolcu olmak. İnşallah bu doğrultuda da çalışmaya devam edeceğim. Tabi ilk milli takım doğu seçmeleri yapıldı. O zaman seçmelere giderken ağlamıştım. Her şeyi unutup gittim ve orada çalışmalara konsantre oldum. Oradaki çalışmalarım iyi gitti. Aziz Hocamız da beğendi. Sonra Mersin çağırıldım. Gittim ve orada da bir seçme yapıldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nin alt yapı çalışmalarına katıldım. İnşallah bu yaz da katılacağım. 1 ay çalışma yapacağız” diye konuştu. İki sene önce A Milli Bayan Basketbol takımıyla aynı reklamda oynadığını da hatırlatan Ayliz, “Geçen sene milli takımımız ile reklamda oynadım. Milli takımdaki ablalarımla aynı reklam filminde oynamak anlatılmaz bir duyduydu. Orada çok güzel vakitler geçirdik. Umarım bir daha milli takımdaki ablalarımı görebilirim” dedi.

İHA