10 Şubat 2017 Cuma

Ayite’den Malatyalıların içini ısıtan mesaj:“Herkesin beni beklediğini biliyorum”

Yeni Malatyaspor’un siyah çileği Jonathan Ayite’den sarı kırmızılı camiaya özel bir mesaj geldi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:25
Ayite’den Malatyalıların içini ısıtan mesaj:“Herkesin beni beklediğini biliyorum”

Antalya kampında açıklamalarda bulunan gol makinesi, Malatya şehrinin kendisini ve atacağı golleri beklediğini hissettiğini söyleyerek, TFF 1. Lig’i ve takımları çok iyi tanıdığını ifade etti.
  Yeni Malatyaspor’un ara transferde Alanyaspor’dan transfer ettiği Jonathan Ayite, Antalya kampında yaptığı açıklamada, “Takıma yeni katıldım. Bütün Malatya’nın beni beklediğini biliyorum. Güzel bir arkadaşlık ortamı gördüm. Şimdi çalışıp gelecek maç için hazırlanıyoruz” dedi. Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp yaptığı Antalya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jonathan Ayite, 6 aydır uzak olmasına rağmen ligi tanıdığını ve tehlikeli bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

“DENİZLİSPOR TEHLİKELİ BİR TAKIM”
  Takımda güzel bir ortam olduğunu vurgulayan Ayite, “Tabi ben kampa yeni katıldım. Daha 2 gün oldu. Malatya’da herkesin beni beklediğini biliyorum. Fazla söyleyecek bir şey de yok. Güzel bir arkadaşlık ortamı gördüm. Gelecek maç için hazırlanıyoruz” diye konuştu. Bu hafta oynanacak Denizli müsabakasıyla ilgili de konuşan Ayite, şunları söyledi: “6 aydır ligden uzağım ama yine de bu ligi tanıyorum. Denizlispor’dan bazı futbolcuları tanıyorum. Onların ne zaman iyi, ne zaman kötü oynayacakları belli olmuyor. O yüzden tehlikeli bir takım olarak düşünüyorum Denizlispor’u. Ama bizim de yolumuz şampiyonluk yolu olduğu için bu yolda bize nasıl bir sonuç gerekiyorsa onu alacağız.”

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya