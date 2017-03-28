4 gün sonra İstanbul’da oynayacağı Elazığspor derbisinin hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da sakat oyuncuların hızla düzelmesi teknik heyeti memnun etti. Kendi antrenman sahasında çalışan sarı kırmızılı takım dayanıklılık ve pas ağırlıklı bir idman programı uyguladı. Sakatlıkları düzelen golcü oyuncu Ayite ile gen savunmacı Sadık Çiftpınar da bir süre takımla birlikte çalıştı. Bu iki futbolcu daha sonra kondisyoner eşliğinde saha kenarında özel antrenman programına tabi tutuldu. Sakatlığından dolayı antrenmana katılamayan Ferhat Kiraz’ın ise Elazığ maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Teknik Direktör Buz’un, Elazığspor karşılaşmasında sol bekte Mehmet Sak’a görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Bu arada İrfan Buz, antrenmanın bir bölümünde Sadık ve Ayite ile özel olarak görüşerek, bu haftaki maça kendilerini iyi hazırlamalarını istedi. Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığspor maçı hazırlıklarını perşembe gününe kadar Malatya’da sürdürdükten sonra cuma günü İstanbul’a gidecek.

MEHMET KIROĞLAN