31 Ocak 2017 Salı

Ayite imzaya kaldı!

Yeni Malatyaspor uzun süredir aradığı golcüye nihayet kavuştu. Aytemiz Alanyaspor’da geçen sezon gol kralı olduktan sonra bu yıl çok fazla bir şans bulamayan, Ayite sarı kırmızılı kulüple her konuda anlaştı. Gün içinde Ayite’ye imza attırması planlanan yönetimin açıklama yapmak için Alanya’dan gelecek resmi evrakları beklediği öğrenildi.

31 Ocak 2017 Salı 09:46
Ayite imzaya kaldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Aytemiz Alanyaspor’un golcü futbolcusu Jonathan Ayite’yi renklerine bağladı. Devre arası transferinde kadrosuna 3 futbolcu dahil eden sarı-siyahlı kulüp, forvet bölgesi için aradığı ismi Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor’da buldu. Kulübünde bekleneni veremeyen Togolu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir süredir ikna çabalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, golcü oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Oyuncunun Aytemiz Alanyaspor’dan alacağı bulunduğu için transferin uzadığı öğrenilirken, Ayite’nin çarşamba günü Antalya’da başlayacak kampa dahil olacağı kaydedildi. Ayite transferini çok istediği bilinen Teknik Direktör İrfan Buz'un, Togolu oyuncunun da takıma dahil edilmesiyle hücum bölgesindeki futbolcu sayısı 4 oldu. Jonathan Ayite, Aytemiz Alanyaspor forması altında çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol kaydedebildi. Fransa 2. Lig takımı Brest'ten Türkiye’ye transfer olan forvet oyuncusu, 2 sezondur Alanyaspor forması giyiyordu.

FATİH AVCI
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