Oyuncunun Aytemiz Alanyaspor’dan alacağı bulunduğu için transferin uzadığı öğrenilirken, Ayite’nin çarşamba günü Antalya’da başlayacak kampa dahil olacağı kaydedildi. Ayite transferini çok istediği bilinen Teknik Direktör İrfan Buz'un, Togolu oyuncunun da takıma dahil edilmesiyle hücum bölgesindeki futbolcu sayısı 4 oldu. Jonathan Ayite, Aytemiz Alanyaspor forması altında çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol kaydedebildi. Fransa 2. Lig takımı Brest'ten Türkiye’ye transfer olan forvet oyuncusu, 2 sezondur Alanyaspor forması giyiyordu.
Evkur Yeni Malatyaspor uzun bir süre taraftarından...
Büyükşehir galibiyete hasret kaldı!
Filipinlerde Dünya Şampiyonu oldular, İtalya...
Haftalar ilerliyor heyecan artıyor!
Özköylü galibiyeti yorumladı
İrfan Buz penaltıya bağladı!
Transfer, mağlubiyet ve Denizli maçı... Adil...
“Evlere şenlik penaltı”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!