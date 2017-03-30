Golcü oyuncunun 2 haftadır sağ ayak topuk bölgesinden ciddi acılar çektiği belirtilirken, Türkiye’de yapılan tedavilerin ardından henüz bir düzelme olmaması üzerine siyahî oyuncunun Fransa’da kendi doktoruna gitmek istediği için böyle bir kararın alındığı öğrenildi. Yapılan ilk kontrollerin ardından topuğunda çatlama teşhisi konulan Ayite, yapılabilecek tüm tedavileri uyguladı. Ağrılarının minimize edilmesi için 2 gün Fransa’da kalan Ayite, Fransız doktorundan rapor getirecek. Elazığ derbisinde oynaması zor gözüken golcü oyuncunun bugün Malatya’da olması bekleniyor.

FATİH AVCI