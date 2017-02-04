04 Şubat 2017 Cumartesi

Ayite baba olacak!

Yeni Malatyaspor’un Togolu yıldızı Jonathan Ayite’nin henüz Yeni Malatyaspor’un Antlaya Kampına katılmamasının altında yatan gerçek ortaya çıktı.

04 Şubat 2017 Cumartesi 18:10
Ayite baba olacak!

  31 yaşındaki golcü oyuncunun eşinin hamile olduğu ve bugün itibariyle bir bebek bekledikleri öğrenildi. Kulüp başkanı Adil Gevrek’ten özel izin aldığı ve eşinin yanına gittiği ifade edilen siyahi oyuncunun doğumun gerçekleşmesiyle Pazar gününden itibaren Yeni Malatyaspor kampına katılacağı belirtildi. Çocuk sahibi olması nedeniyle kampa moralli başlayacak Togolu yıldızın Denizlispor ile oynanacak lig maçında ise sahada olması bekleniyor. Yeni Malatyaspor’a imza attıktan sonra 4 gündür devam eden kampa katılmayan Ayite’nin hocası İrfan Buz’dan idman programı aldığı ve bireysel çalışmalarını aksatmadığı bilgisine ulaşıldı.

FATİH AVCI
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