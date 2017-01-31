Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in Ayite transferi için bütün olanakları zorladığı öğrenilirken, Teknik Direktör İrfan Buz’un da bu transferi çok istediği konuşuluyor. Togolu Jonathan Ayite bu sezon takımı Alanyaspor ile 11 müsabakaya çıktı ve bu müsabakalarda 1 gol kaydedebildi. Fransa 2. Lig takımı Brest'ten Türkiye’ye transfer olan Ayite, 2 sezondur Alanyaspor forması giyiyor. Ayite’nin olmaması durumunda yönetimin rotayı Fas’lı golcü Khalide çevireceği iddia ediliyor.
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