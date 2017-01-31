Devre arası transferinde kadrosuna 3 futbolcu dahil eden sarı kırmızılı kulüp, forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Süper Lig ekibi Alanyaspor’ un geçtiğimiz yıl gol kralı olan Togolu futbolcusu Jonathan Ayite ile ilgilenen Yeni Malatyaspor golcü oyuncuyu ikna etmek için uğraşıyor. Siyahi oyuncunun 1 milyonun üzerinde bir rakam talep ettiği öğrenilirken, kulübü Alanyaspor’un da futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in Ayite transferi için bütün olanakları zorladığı öğrenilirken, Teknik Direktör İrfan Buz’un da bu transferi çok istediği konuşuluyor. Togolu Jonathan Ayite bu sezon takımı Alanyaspor ile 11 müsabakaya çıktı ve bu müsabakalarda 1 gol kaydedebildi. Fransa 2. Lig takımı Brest'ten Türkiye’ye transfer olan Ayite, 2 sezondur Alanyaspor forması giyiyor. Ayite’nin olmaması durumunda yönetimin rotayı Fas’lı golcü Khalide çevireceği iddia ediliyor.

FATİH AVCI