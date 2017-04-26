Göztepe maçı hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor’da idman öncesi teknik direktör İrfan Buz’un açıklamaları vardı. Çalışmayı takip eden gazetecilere konuşan Buz, ilk olarak Giresunspor maçını değerlendirdi. Maça doğru bir stratejiyle çıktıklarını aktaran başarılı hoca aldıkları bir puanın yabana atılmaması gerektiğini belirtti.

“DOĞRU BİR STRATEJİ İLE MÜCADELE ETTİK”

Buz, “Giresunspor maçı bizim açımızdan 2 haftalık mağlubiyetten sonra önemli bir stratejik müsabakaydı. Negatif giden momentumu durdurmamız gerekiyordu. Giresun takımı kendi sahasında iyi oynayan bir takım ve içerde oynadığı müsabakalarda 31 puan toplayarak iç saha puan durumunda ikinci sıradalar. Puan veya puanlar almak istediğimiz müsabaka oynadık. Geriye düşmemize rağmen gol atarak beraberliği yakaladık. 1 - 1 den sonra kendi sahasında oynayan Giresunspor, 90 dakikayı sonuna kadar izlediğinizde göreceksiniz, kendi sahasından çıkmadı. Kendi seyircisinin önünde şayet bir gol atıp bizi yendiği takdirde aramızdaki puan farkını 4 puana düşürebilirdi. Onlarda ofansif anlamda bizim sahamıza gelmek istemediler. Bizde geçtiğimiz hafta evimizde oynadığımız maçta Eskişehirspor’a çok pozisyon vermiş bir takım olarak bu maçta önlem aldık. Bizce doğru bir strateji ile deplasmanda bir puanımızı alarak geldik ve Göztepe maçına hazırlanıyoruz.” Şeklinde konuştu.

“GÖZTEPE MAÇINDA SEYİRCİMİZDEN AYNI DESTEĞİ BEKLİYORUZ”

Giresunspor maçında Kaleci Ertaç Özbir’in rakip takım oyuncusu ile çarpıştığı pozisyonu da değerlendiren Buz, “bu konuda sadece şunu söylemek istiyorum. Spor yorumcuları görüntüleri izlesinler. Yediğimiz golün pozisyonunu tartışsınlar. Göztepe takımını hafta sonunda burada konuk edeceğiz. Müsabakayı 15:30’da oynamaya yönelik Göztepe’nin bir talebi vardı. Uçakla tekrar dönmeleri açısından sıkıntı yaşanmaması için yarım saat daha erken oynanmasına yönelik talepleri oldu. Bizde bu taleplerine olumlu karşılık verdik. Tabi ki bizler misafirperver olduğumuz için 15:30’da oynarız dedik. Her iki takım açısından çok önemli bir müsabaka olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

AYİTE NEDEN İLK 11’DE DEĞİLDİ?

Jonathan Ayite ve diğer tercihleri ile ilgili de konuşan Buz, “Tabi insanların burada tesis içini ve antrenmanları sürekli izlemeden farklı yorumlarda bulunması normal. Ayite Giresun maçından önce sağlık durumuyla alakalı yalnızca 20 dakika oynayabileceğini söyledi. Biz de tercihimizi oyunun son bölümüne doğru yaptık. En iyi verim alacağımız kadroyu oluşturmak için inanın ciddi çaba sarf ediyoruz. Bu konuda biraz da bizim tercihlerimize saygı duyulması gerekiyor” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ