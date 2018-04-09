AYGÜN’DEN ULUSLARARASI BAŞARI

Finalde gelene kadar İspanyol ve İngiliz rakiplerini yenen Fatih Kürşat Aygün, altın madalyaya uzandı. Milli sporcu Fatih Kürşat Aygün aldığı dereceyle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli takım antrenörü ve Fatih Kürşat Aygün’ün babası Mehmet Ali Aygün, yaptığı açıklamada Fatih Kürşat Aygün’ün Malatya’ya önemli bir başarı kazandırdığını ifade etti.

“MALATYA’NIN ALTIN ÇOCUĞU”

Fatih Kürşat Aygün’ün Malatya’nın altın çocuğu olduğunu kaydeden Milli Antrenör Mehmet Ali Aygün, “Sporcumuz Fatih Kürşat önceki yıllarda birçok uluslararası başarıya imza atarak, milli formayı defalarca terletmiş bir isim. Sporcumuz, 3-8 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılan 3.İnternational Turkis Open Kickboks Şampiyonasında 74 kiloda altın madalya kazandı. Finale kadar İspanyol ve İngiliz rakiplerini yenen Fatih Kürşat Aygün, altın madalyaya uzandı. Milli sporcu Fatih Kürşat Aygün, aldığı dereceyle başarılarına bir yenisini daha ekledi” diye konuştu.busabahmalatya.com