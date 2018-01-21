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Aydınspor 1923’lü futbolcular sahada donup kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923’lü futbolcular, atıl durumda olan tesisler için yıkım kararı alan belediyeye tepki için sahada bir dakika hareketsiz kaldı.

Aydınspor 1923’lü futbolcular sahada donup kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923’lü futbolcular, atıl durumda olan tesisler için yıkım kararı alan belediyeye tepki için sahada bir dakika hareketsiz kaldı.

21 Ocak 2018 Pazar 07:55
Aydınspor 1923’lü futbolcular sahada donup kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923’lü futbolcular, atıl durumda olan tesisler için yıkım kararı alan belediyeye tepki için sahada bir dakika hareketsiz kaldı.

3. Lig 3. Grup’ta bugün Aydın Adnan Menderes Stadyumu’nda oynanan ikinci yarının ilk maçında Aydınspor 1923 ile Samsun ekibi Karaköprüspor karşı karşıya geldi. Aydınspor 1923’lü futbolcular, maçın başlama düdüğünün çalmasıyla birlikte Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde atıl durumda bulunan Aydınspor Hüseyin Aksu Tesisleri için yıkım kararı alan ve bu konuda halk oylaması gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne tepki olarak 1 dakikalık oynamama eylemi gerçekleştirdi.

Hakemin düdüğünün ardından kendi sahalarındaki yerlerinde kalan Aydınspor 1923’lü futbolcular, hareketsiz kalarak sahada protesto gösterisinde bulundu. Yaklaşık 1 dakika boyunca devam eden protesto sırasında tribündeki taraftarlar da alkış ve ıslıklarla futbolculara destek verdi. Karaköprüsporlu oyuncular ise bu sırada kendi sahalarından çıkmayıp aralarında top çevirerek protestonun bitmesini bekledi.

Son Güncelleme: 21.01.2018 15:08
Anahtar Kelimeler:
AYDINSPORProtesto
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