21 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Aybaba şans dedi!

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 2-0'lık Yeni Malatyaspor maçının ardından, şanslı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu galibiyet bize coşku katacaktır" dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:39
Aybaba şans dedi!

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba "Rakibimizi iyi analiz ettik. Uzun topla oynuyorlar. Dia'yı, çabuk oyuncularını kullanmaya çalışıyorlar. Oyuncularımız ilk yarıda orta alan kalabalığında boğuldular, etkili olamadılar. Kenarları kullandığımızda etkili olduk. Bunlardan biri gol oldu. Tabi ikinci yarı rakip geriye düşünce biraz daha öne oynamaya çalıştı. Bu da bizim çabuk kontra atak isteğimizi ortaya çıkardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Maç içersinde şans faktörü bizden yanaydı. Bunlar zor maçlar. Yeni oyuncular katıyoruz. Her hafta bir oyuncu geliyor. Yeni lige çıkan takımlar için bu gerçekten zor bir süreç bize bu galibiyet coşku katacaktır. Şimdi oyuncularımızla gideceğiz keyifli bir koşu yapacağız. Bu takıma katacağımız birkaç oyuncu daha var. Herkese daha iyi bir Sivasspor yaşatacağız" dedi.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahSpor

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