31 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Ayarcı Azubuike!

Yeni Malatyaspor’un yorulma bilmeyen genç yeteneği Nijeryalı Godsoon Azubuike antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orta sahada dinamo görevi gören 20 yaşındaki yıldız adayı, performansıyla takımına balans ayarı verdiğini söyledi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 12:18
Ayarcı Azubuike!

  Yeni Malatyaspor’un genç ve bir o kadar sempatik orta saha oyuncusu Nijeryalı Godsoon Azubuike ilginç açıklamalarda bulundu. Takıma orta alanda ayar verdiğini ifade eden Azu, Süper Lig’de ilk maçlarda heyecan yaşadığını da itiraf etti.

Süper Lig’de çıktığı ilk karşılaşmada biraz heyecanlandığını ama bunu ikinci ve üçüncü maçlarda üzerinden attığını söyleyen siyahi oyuncu, “Sezon başından beri takım olarak çok çalışıyoruz. Allah’a şükür ki bu çalışmalarımızın karşılığını iyi şekilde görüyoruz. Antalya maçında kazanamadık ama yinede iyi bir sonuçla sahadan ayrıldık. Süper Lig’de oynadığım ilk maç zordu ve biraz heyecanlıydım. Bu ligde rakiplerimiz zorlu bunun yanında saha içinde bire bir oynadığımız rakip takım futbolcuları da zorlu ama birinci maçtan sonra o heyecanı üzerimden attım. İkinci ve üçüncü oynadığım maçlar benim için daha kolay geçti. Tabi ki bu benim işim bunu yapmaktan da büyük bir zevk alıyorum. Maçlarda takımıma balans verdiğimi düşünüyorum ve bunu sezon boyunca en iyi şekilde yapmaya da devam edeceğim.” Şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahGodsoon Azubuike

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