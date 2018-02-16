 Avusturya’da milli takım forması giyecek 

Metehan Altuntop Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Avusturya’nın Graz kentinde 24 - 25 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Multination Gençler Yüzme Müsabakalarına Milli Takım Sporcusu olarak davet edildi.

Türkiye Yüzme Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 24-25 Mart 2018 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde yapılacak olan Multination Gençler Yüzme Müsabakalarında, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu olan Metehan Altuntop milli takım formasıyla ter dökecek.



Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı bir açıklama yaparak, genç sporcuyu tebrik etti. Fındıklı, "Sporcumuz Metehan Altuntop’u antrenörümüz Necati Özer’i ve ailesini tebrik eder, Avusturya’da yapılacak Multination Gençler Yüzme Müsabakalarında başar dileriz” dedi.