Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Aly Cissokho, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında resmi sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır’ın hazır bulunduğu imza töreninde Cissokko, kendisini 2 yıllığına Yeni Malatyaspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. İstanbul'da yapılan imza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Cissokho’nun uzun süredir görüştükleri bir isim olduğunu ifade ederek, “Transferi biraz zor oldu ama ben bu transfer için Futbol Şube Sorumlusu Burak kardeşime teşekkür ediyorum. Transferin bitmesini sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Daha önce ‘5 baba transfer yapacağız’ demiştik. Barazite’nin imza töreninin ardından Cissokho’ya imza attırıyoruz. İnşallah transferlerimiz devam edecek. Malatyamız’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“OSMANLI MAÇIYLA BİRLİKTE YENİ STATTA OLMAK İSTİYORUZ”

Yeni Malatyaspor’un yeni stadında lige başlayacağını ifade eden Adil Gevrek, “Yeni stadımızı uzun zamandır bekliyorduk. Sezon açılışını burada oynamak istediğimizi söylemiştik. Şehrimize böyle bir stat kazandırdıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, diğer bakanlarımıza ve milletvekillerimize, stadı kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Bu cumartesi günü inşallah stadımızı açıp önümüzdeki Osmanlıspor maçını stadımızda oynamak istiyoruz. Ufak tefek sıkıntılarımız kaldı. İnşallah stadımızı Sayın Cumhurbaşkanımız’ın yapacağı açılışla yapacağız” diye konuştu.

“CİSSOKHO GELMESİN DİYE MALATYA’DA SAVAŞ VAR DEDİLER”

2 önemli transfer yaptıklarını ve 3 ismi daha kadrolarına katacaklarını ifade eden Gevrek, “1 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet transferi daha yapacağız. Nokta transferlerle takıma katkı sağlayacak isimler olmasını istiyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Cissokho’nun transferi biraz zaman aldı. Doğru transferler böyle zaman alabiliyor. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke ama maalesef bazı menajerler ve yöneticiler, etik olmayan şeyler yapıyor. Cissokho’nun transferinde, Malatya’da savaş olduğuna dair laflar edildi. Bunlar Türkiye’nin imajı için iyi değil. Malatyaspor olarak Türkiye’nin en önemli camialarından birisiyiz. Ama bir takımın kötüleyerek transfer çalışması yapmadık. Bir futbolcunun aklını çelmek için farklı yalanlar söylenmesi yanlış. Bu yalanlar ülkemize zarar veriyor. Bugün Edirne’den Hakkari’ye kadar birçok Avrupa ülkesinden daha emniyetli bir ülkemiz var.” diyerek sözlerini tamamladı.

CİSSOKHO: BİR AN ÖNCE TAKIMLA KAYNAŞMAK İSTİYORUM

Transferini sağlayan herkese teşekkür eden Aly Cissokho, “Öncelikle başkanıma ve transferimi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her zaman Türkiye Ligi’nde oynamak istemiştim. Bu da benim için fırsat oldu” dedi. Daha önce de Süper Lig’de oynama şansı bulduğunu söyleyen Cissokho, “Bu da benim için bir şanstı. Ardından Malatya’dan teklif aldığımda araştırma isteği hissettim. Bir Türk takımında oynamayı istiyordum. Biran önce takımla kaynaşmak istiyorum ve Malatya’da başlamak istiyorum. Geçen yıl birçok fırsat buldum Süper Lig’de oynamak için. Ancak geçen yıl bulunduğum takımda hem doğru zaman değildi hem de başkan gitmemi istemiyordu. Bu sene yakaladığım fırsatı ise değerlendirmek istedim. Malatyaspor yeni oyuncularla takımı yeniden yükseltmek istiyor. Benim de bu işte bir katkımın olmasını istediğim için buraya gelmek istedim” diye konuştu. Açıklamaların ardından taraflar, Cissokho’nun kendisini 2 yıllığına Yeni Malatyaspor’a bağlayan imzayı attı.

FATİH AVCI