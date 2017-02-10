10 Şubat 2017 Cuma

Avrupa Kupası’nda bir Malatyalı

10 - 12 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan’ın Karlovae şehrinde yapılacak olan Kick Boks Avrupa Kupası’na Malatyalı kick boksçulardan milli takım sporcusu Fatih Kürşat Aygün de davet edildi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:45
Avrupa Kupası’nda bir Malatyalı

  Kick Boks Avrupa Kupası’nda Malatyalı Sporcu Fatih Kürşat Aygün de ringe çıkacak. Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 10 - 12 Şubat 2017 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Karlovae şehrinde yapılacak olan Kick Boks Avrupa Kupasına Malatya ilinden Fatih Kürşat Aygün’ün davet edilmesi Malatya kick boks camiasında memnuniyetle karşılandı. Hırvatistan’ın Karlovae şehrinde yapılacak olan Kick Boks Avrupa Kupası’na katılacak olması nedeniyle oldukça mutlu olduğunu belirten Fatih Kürşat Aygün, Malatya’ya başarıyla dönmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

“TÜRKİYE’Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM”
  Önemli bir organizasyona katılacak olması dolayısıyla basın mensuplarına konuşan Fatih, “Çok mutluyum. Hayallerim gerçek oldu. Bu şampiyona benim için çok önemli. Allah’ın izniyle derece elde ederek döneceğim. Hem Türkiye’yi, hem Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğimzden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı da Fatih Kürşat Aygün’ü ve antrenörü Mehmet Ali Aygün’ü tebrik ederek, Kick Boks Avrupa Kupası’nda başarılar diledi.

MEHMET KIROĞLAN
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