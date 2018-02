“AVRUPA KULÜBÜ OLACAĞIZ”

Bursasspor karşısında elde ettiği 1 puanla alt sıralarla arasındaki puan farkını koruyarak orta sıralardaki yerini sağlamlaştıran Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek’ten geleceğe yönelik iddialı ve bir o kadar da heyecan verici açıklamalar geldi. BUSABAH’a konuşan başkan Adil Gevrek, bu sezon için küme düşme ve ya ligde kalma gibi korku dolu bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

“KADROMUZ DENGELİ VE YETERLİ”

Başkan Gevrek mevcut kadronun ligi en iyi yerde bitirebilecek düzeyde olduğunu belirterek, “Bursaspor karşısında belki çok öne çıkmadık ama iyi mücadele ettik. Her zaman çok hücum iyi futbol demek değildir. Bazen iyi savunma da iyi oyunun bir parçasıdır. Sezona başlarken ilk yılımız olduğu için ligde kalalım yeter dedik. Ve şu an hedeflerimiz doğrultusunda çok rahat bir yerdeyiz. Belki 7 puanlık fark az görülebilir ama bizim böyle bir korkumuz yok. Alt sıralara bakmıyoruz, üstümüzdeki takımları nasıl yakalarız gözümüz onlarda. Kadromuz gayet dengeli ve bir birini tamamlayan oyunculardan kurulu. Son haftalardaki oyunsal düşüş her takımın yaşayabileceği bir şey. Bazen formsuzluk oluyor önemli olan bu haftaları puanlarla kapatmak ve biz de içeri dışarı demeden puanlar alıyoruz.” Şeklinde konuştu.

“GELECEK YILA 4X4’LÜK GİRECEĞİZ”

Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediklerinde gelecek yılın hazırlıklarına başlayacağını ifade eden Gevrek, “Futbol bir matematik işi. Belli puanları toplamadan puan sıralamasında belli bir yere gelemiyorsunuz. Küme düşme gibi bir korkumuz yok ama bunu matematiksel olarak garanti altına almak zorundayız. Daha sonra kaçıncı hafta olursa olsun gelecek yıl hazırlıklarına başlayacağız. Transfer konusunda öyle çok fazla oyuncu alma dönemleri bitti. Her transfer döneminde 4 ya da 5 oyuncuyla kulübün dengeleri ölçüsünde hareket edeceğiz. Avrupa’daki kulüpler gibi gelirimize göre kadro kuracağız. Doğru yapılanmayı başarırsak Malatya’dan her yıl Avrupa kupalarına giden bir takım çıkar. Bunun için tesislerimiz ve alt yapımız çok önemli. Binamızı yeniledik, bu yazın antrenman sahalarımızın zemin sorununu çözeceğiz. Store, kombine ve localar konusunda çok geride kaldık. Bunları şimdiden planlayıp gelecek sezona dört dörtlük gireceğiz” ifadelerini kullandı.