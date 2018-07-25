Averajla Süper Ligi kaçırdılar

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Satranç Birinci Ligi, 15-22 Temmuz tarihleri arasında Konya’da düzenlendi. 23 takım ve 384 sporcunun yarıştığı 2018 Türkiye Satranç Birinci Ligi’nde ilk üç sırayı elde ederek 2019 Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi’ne yükselen takımlar; 1. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği, 2. Sertel Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve 3. Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü oldu. Birinci olan Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği 14 puan, ikinci sıradaki Sertel Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 13 puanla Süper Lige yükseldi. Üçüncü sıradaki Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü, 12 puanla Süper Ligin yolunu tutarken, ligde 12 puan toplayan 4 takım arasında yer alan Yeşilyurt Belediyespor, averajla Süper Lige yükselemedi.