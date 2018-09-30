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Avcı’dan ‘iyi takım’ övgüsü

Yeni Malatyaspor’un 7. haftadaki rakibi Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı’dan sarı kırmızılı temsilcimizle ilgili övgü dolu sözler geldi. Avcı, Yeni Malatyaspor’u oyun disiplinine sadık bir takım olarak değerlendirdi.

Avcı’dan ‘iyi takım’ övgüsü

Yeni Malatyaspor’un 7. haftadaki rakibi Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı’dan sarı kırmızılı temsilcimizle ilgili övgü dolu sözler geldi. Avcı, Yeni Malatyaspor’u oyun disiplinine sadık bir takım olarak değerlendirdi.

30 Eylül 2018 Pazar 16:27
Avcı’dan ‘iyi takım’ övgüsü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde antrenmanda yaptığı açıklamada, haftaya lider girdiklerini ve bunu bu şekilde devam ettirmek istediklerini söyledi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendiren Avcı, “Erol hoca ile beraber çalıştık. Şimdi kendi başına çalışıyor. Geçen seneden itibaren takım savunmasını en iyi yapan takımlardan biri. Bizim de zaten temelinden başladığımız takım savunması. Hücum oynarken de savunmayı nasıl yaptığımızı gösterme adında son derece önemli. İki tane iyi takım. Birisi takım savunmasını birisi de set oyununu oynayacak gibi duruyor. Oyun disipline sadık bir takıma karşı oynayacağız. Biz de aklımızla, sabrımızla bunun içindeki oyun organizasyonlarını kullanarak kazanmak isteyeceğiz. Umarım güzel bir maç olur. Odaklandığımız nokta pazartesi oynayacağımız maç” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporBaşakşehirAbdullah Avcı
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