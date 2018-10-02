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Avcı, kaplan kurbanı!

Süper Lig’de 7. haftanın kapanış maçı ustayla çırağı karşı karşıya getirdi. Şampiyonluk yarışı veren Abdullah Avcı’nın Başakşehir’i, eski yardımcısı Erol Bulut’un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor’u İstanbul’da ağırladı. Gol orucunu 14 hafta sonra bozan Khalid Boutaib’in golüyle 1 – 0 öne geçen kaplanlar, ikinci yarı Edin Visca’nın golüne engel olmayınca galibiyeti kaçırdı, 1 puana razı oldu. Khalid gol şansızlığını kırdı, Y. Malatyaspor Süper Lig’de İstanbul deplasmanında 7. maçında ilk kez puanla tanıştı. Erol Bulut, haftaya lider giren eski kulübünü tahtından etti.

Avcı, kaplan kurbanı!

Süper Lig’de 7. haftanın kapanış maçı ustayla çırağı karşı karşıya getirdi. Şampiyonluk yarışı veren Abdullah Avcı’nın Başakşehir’i, eski yardımcısı Erol Bulut’un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor’u İstanbul’da ağırladı. Gol orucunu 14 hafta sonra bozan Khalid Boutaib’in golüyle 1 – 0 öne geçen kaplanlar, ikinci yarı Edin Visca’nın golüne engel olmayınca galibiyeti kaçırdı, 1 puana razı oldu. Khalid gol şansızlığını kırdı, Y. Malatyaspor Süper Lig’de İstanbul deplasmanında 7. maçında ilk kez puanla tanıştı. Erol Bulut, haftaya lider giren eski kulübünü tahtından etti.

02 Ekim 2018 Salı 18:12
Avcı, kaplan kurbanı!

Yeni Malatyaspor İstanbul fobisine Başakşehir karşısında son verdi. Süper Lig’de 7. Haftanın son maçında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor, haftaya lider giren Başakşehir’i koltuğundan etti. Süper Lig’de son golünü geçen yıl Trabzonspor’a atan Khalid, 14 hafta sonra ilk golünü Başakşehir’e kaydetti. İlk yarısı 1 – 0’lık Yeni Malatyaspor üstünlüğüyle tamamlanan maçta ikinci yarı Edin Visca ev sahibine beraberliği getirdi. 90 dakika 1 – 1’lik skorla biterken Yeni Malatyaspor Süper Lig tarihinde ilk kez İstanbul deplasmanından puanla dönmüş oldu. Ustayla çırağın maçında kazanan çıkmazken, Erol Bulut eski hocasına şampiyonluk yolunda çelme taktı. İstanbul Fatih Terim Stadı’ndaki maçı 800 civarında Malatyalı tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Da Costa’nın şutunu kaleci Fabian kornere çeldi.

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Da Costa’nın şutunu kaleci Fabian kornere çeldi.

31. dakikada sol kanatta Aleksic’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu kafayla Mina çevirdi. Topla buluşan Boutaib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın ceza sahası içine açtığı ortada Adebayor’un kafasında top üstten auta çıktı.

52. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Mossoro’nun ceza sahası içine çevirdiği topta Visca’nın şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.

71. dakikada sol kanatta İrfan Can’ın açtığı ortada ceza sahası içinde Visca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

78. dakikada Guilherme’nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Boutaib’in kafasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Süper LigMalatyaspor
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