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AVCI, KAMPÜS LİGLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

İnönü Üniversitesi’ndeki Lig Turnuvası ile ilgili açıklamada bulunan İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı, 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar şenliklerine ek olarak daha farklı bir statüde yeni müsabakalar organize ettiklerini söyledi.

AVCI, KAMPÜS LİGLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

İnönü Üniversitesi’ndeki Lig Turnuvası ile ilgili açıklamada bulunan İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı, 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar şenliklerine ek olarak daha farklı bir statüde yeni müsabakalar organize ettiklerini söyledi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 12:18
AVCI, KAMPÜS LİGLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Üniversite Ligleri ile ilgili bilgi veren Avcı şunları söyledi: “Üniversitemizin spor üst kurulu spor koordinasyon kurulu kampüs liglerinin bu yıl hayata geçirilmesine karar verdi. Geçen yıl bir projeydi, bu yıl hayata geçmesine karar verdik ve başladık. Kampüs ligleri Türkiye’deki üniversiteler arasında çok yaygın değil. Bu organizasyonları yapan üniversiteler bir elin parmaklarını geçmeyecektir. Genelde bu turnuvalar üniversitelerde bir iki haftalık müsabakalar şeklinde yapılıyor. Bizim amacımız kampüs ligleriyle, sporu tüm eğitim öğretim yılına yaymak. Bir haftada olup bitecek bir organizasyonu yani sonuca odaklı bir organizasyondansa, insanların kendilerini sporla iç içe hissedebilecekleri, müsabakaları her hafta oynayabilecekleri, her hafta seyircilerinden destek alabilecekleri, bu müsabaka dönemlerinde hazırlık için antrenmanlar veya benzeri programlar yapabilecekleri komplike bir yarışma haline dönüştürmekti. Kampüs liglerini bu şekilde biz başlattık.”

“EŞDEĞER DURUMDA”

Basketbol, futbol ve tenis branşlarını organize ettiklerini ifade eden Avcı, “Katılım umduğumuzdan fazla oldu. Futbolda 18 takımla mücadele ediyoruz, basketbolda 12 takımla, kort tenisinde de 75’e yakın bireysel başvuru yapıldı.” dedi. Kampüs liglerindeki müsabakaların oynanabilmesi açısından, üniversitenin tesisler bakımından değerlendirilmesini yapan Avcı, şunları ekledi: “Sekiz tane tenis kortumuz, sadece kampüs içerisinde dört halı sahamız, kampüs içerisinde iki tane kapalı spor salonumuz bunun yanında diğer salonlar düşünüldüğü zaman müsabaka oynanabilecek durumda beş tane kapalı spor salonumuz, sekiz tane halı saha ve sayısız açık spor tesisleri bulunmaktadır. Kampüs liglerindeki katılımcı sayımız ortalama şu anda takımların mevcutları düşünüldüğü zaman altı yüz – altı yüz elli aktif sporcuya tekabül ediyor ki bu Malatya’da ve birçok ilde düzenlenen yerel liglerin büyükler kategorisi ile hemen hemen eşdeğer durumda. Hatta birinci amatör ikinci amatör futbol turnuvaları düşünüldüğü zaman birazda rakamın üstündedir diye düşünüyorum.”

“MARKA DEĞERİ TAŞIYOR”

Müsabakaların ocak ayının sonuna doğru başlayıp mayıs ayının sonuna kadar devam edeceği dile getiren Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun yanında masa tenisi, voleybol ve bahar şenlikleri kapsamında personel futbol müsabakaları gibi aktivitelerimiz de artarak devam edecek. Kampüs ligleri bizim için bir marka değeri taşıyor. Kampüs liglerini organize edip buradaki sporcuların performanslarını en üst düzeye çıkarıp böylelikle üniversite takımlarına adapte etmek, üniversite takımlarında iyi sporcuları tam bir etüt ortamında seçme imkânı olacaktır.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiLig TurnuvasıOğuz Avcı
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