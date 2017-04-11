İstanbul’da aldığı 1 – 0’lık Ümraniye mağlubiyetiyle haftayı puansız kapatan Yeni Malatyaspor’da sarı kırmızılı camianın şampiyonluğa olan inanç devam ediyor. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı kamuoyuna güven telkin ederken, “Taraftarlarımız şampiyonluk şarkılarını söylemeye devam etsin” dedi.

“BU STATLAR ÜLKE FUTBOLUNU GERİYE GÖTÜRÜR”

Ümraniye karşısında maçın oynandığı stadı ve zemini eleştiren Ravcı, “Lider olarak gidip, puan farkını açarak gelmek istiyorduk. Fakat mağlup olduk ve istediğimiz neticeyi alamadık. Bunun için üzgünüz, taraftarımıza bunu telafi edeceğimizin sözünü veriyoruz. Ancak sonuç itibariyle puan farkını koruyarak geri döndük. Ancak ben şuna dikkat çekmek istiyorum. 2017 Türkiye’sinde hızla gelişen bir ülkede bu tür statlarda TFF 1. Lig düzeyinde maç oynamak, oynattırmak Türk futbolunu geriye götürür. Bir tarafta iş makineleri diğer tarafta bom boş araziler, maçın havası sanki amatör müsabaka gibiydi. Oyuncularımız motive olmak da zorlandı. Kötü zemin oyunumuz olumsuz etkilerken, rakip buna alışkın olduğu için onların işini kolaylaştırdı. Buna rağmen tüm kontrol bizdeydi. Bu mağlubiyeti çok büyütmüyoruz. Nihayetinde her maçı kazanarak şampiyon olamazsınız. Bazen yol kazaları olacak. Biz şimdi yeni bir seri başlatıp, en erken şekilde şampiyonluğumuzu garantilemek istiyoruz.” Diye konuştu.

“ŞAMPİYON GİBİ KARŞILAYALIM”

Eskişehir maçı öncesi camianın tek yürek olması gerektiğini belirten başarılı futbol adamı, “Ümraniye kaybıyla sadece 3 puan alamadık. Bu takımın zaten bunu telafi edecek gücü de puan farkı da var. Taraftarlarımızın yenilgiden sonra şampiyonluk şarkılarına ve tezahüratlarına tanık oldum. Onlar bunu kesmesinler aynı havayla devam edeceğiz. Şampiyonluk yarışı sadece sahada verilmiyor. Bu bir psikolojik yarış. Camianın hep inanıp, güvenip destek verip, futbolcuları belli bir üst seviyede tutması lazım. İniş-çıkışlarda büyük hedef düşünülerek, soğukkanlı olmak gerek. Bizim için şimdi Eskişehir maçıyla lig yeniden başlayacak. Tüm Malatya’nın enerjisini bu maça verip, aylar sonra İnönü stadı2nda takımlarını şampiyon gibi karşılamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI