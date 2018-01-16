Avantaj Yeşilyurt’un

Malatya Amatör Futbol U16 Ligi final ilk maçında Yeşilyurt Belediyespor Sanayispor ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe Stadı’nda oynanan müsabakayı ilk yarısı 0-0 Yeşilyurt Belediyesi 2-1 kazanarak, ikinci maç için avantaj elde etti.

İki takım arasında oynanan maçı Murat Gezer, Bekir Buğra Ciran, Abdullah Tataroğlu hakem üçlüsü yönetti. Yeşilyurt Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Ali, 79. dakikada Salih kaydetti. Sanayispor’un golü ise 84.dakikada Seymen’den geldi.

Amatör Futbol U16 Ligi Final Rövanş Maçı ise 18 Ocak Perşembe günü oynanacak Yeşiltepe Stadı’nda oynanacak.