Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kayserili atlı okçuluk sporcusu Sabri Kavuncu anısına düzenlenen ‘Yeşilyurt Kupası’ Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu şampiyonasının son gün maçlarında büyük bir heyecan yaşandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın özel davetiyle Malatya’ya gelen rahmetli Sabri Kavuncu’nun aile fertlerinin yanı sıra ata sporlarına meraklı çok sayıda vatandaşın büyük ilgiyle takip ettiği yarı finale yükselme maçlarında sporcuların hem ata sporlarını günümüze taşımak hem de dereceye girmek için verdikleri mücadele renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Çeşitli illerden 70 atlı okçunun katılımıyla "Kabak ve Memlük" stilinde gerçekleştirilen çeyrek final maçları gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı. Sporcular, kabak stilinde 100 metrelik parkurda önce yerdeki bir hedefi sonrasında ise 8 metrelik bir direğin tepesindeki 60 santimetre çapındaki bir hedefi vurmaya çalışırken, Memlük stilinde ise yine 100 metrelik parkurdaki çoklu hedefleri vurarak puan toplamaya çalıştılar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat ve çocuklarıyla birlikte takip ettiği çeyrek final maçlarının ardından en fazla puan toplayan sporcular kategorilerinde ilk üçe girerek yarı finale yükselmeye hak kazandılar.

İki gün süren yarışmalarda, Memlük Parkuru Büyüklerde birinci Ümit Tekcan, ikinci Ahmet Çetinkaya, üçüncü Emrah Koç, Gençlerde birinci Uygar Çakır, ikinci Ali Emre Tüfenkcioğlu, üçüncü Ceren Cazgır oldu.

Kabak Parkuru Büyüklerde birinci Raif Yavuz, ikinci Ahmet Çetinkaya, üçüncü Nuri Kaçan, gençlerde birinci Uygar Çakır, ikinci Ceren Cazgır, üçüncü Yunus Emre Gülüm oldu.

Genel Klasman Büyüklerde ise birinci Ahmet Çetinkaya, ikinci Raif Yavuz, üçüncü Ümit Tekcan olurken, gençlerde ise Uygar Çakır birinci, Ceren Cazgır ikinci, Ali Emre Tüfekcioğlu de üçüncü oldu.

Kapadokya’da düzenlenecek yarı final maçlarına katılma hakkı elde eden atlı okçuluk sporcuların ödüllerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Haydar Şahin ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu tarafından takdim edildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, müsabakaların başhakemi Koray Demirkan ile hakem komitesi üyelerine Malatya kayısısı hediye etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ödül töreninde yaptığı konuşmada atlı okçuluğun Türk-İslam kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, geleneksel spor dallarını, geçmiş ile geleceğin buluşturulması adına önemsediklerini söyledi.

Önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Polat, “ Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 70 sporcumuz, aileleri ve ata sporlarına meraklı vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdikleri böylesine geniş çaplı organizasyonu Malatya ve Yeşilyurt’a yakışır bir şekilde tamamladığımız için açıkçası mutluyuz. Memleketimize, geleceğimize ve tarihimize sahip çıkma anlamında böylesine faydalı hizmetlerin tekrarını yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.

Büyük bir organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Polat, “Vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte izlediği, bazı sporcularımızın kundaktaki bebekleriyle katıldığı yarışmalarda ata sporlarımızın heyecanı ve coşkusunu hep birlikte yaşamak bizler adına çok güzel duyguları ifade etti. Bir yandan ata sporlarını yaşatmak diğer taraftan Malatya’nın kadim medeniyet kültürlerine verdiği önemi ortaya koymak adına her yönüyle başarıyla geçen önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için onur duyuyoruz. Yarı finale katılma hakkı elde eden sporcularımıza Kapadokya’daki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu ise, turnuvaya ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ata sporlarına verdiği önem ve destekten dolayı teşekkürlerini sunarak, “Çeyrek final maçlarının başarıyla geçmesinde büyük emekleri bulunan Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen sporcularımıza çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Yarışmaların kazasız belasız geçmesi hepimizi mutlu etti. Kapadokya’da düzenlenecek yarı final maçlarına katılma hakkı elde eden sporcularımız başta olmak üzere müsabakalarda görevli hakemlerimiz ile veterinerimizi tebrik ederken, ata sporlarına her zaman olduğu gibi yine büyük destek veren Malatyalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İHA