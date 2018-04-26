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Atletizmde Büyük Başarı

Malatyalı özel sporcular, Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’ndan 56 madalyayla döndü.

Atletizmde Büyük Başarı

Malatyalı özel sporcular, Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’ndan 56 madalyayla döndü.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:04
Atletizmde Büyük Başarı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’ Antalya’da gerçekleştirildi. Malatya’dan Atletizm şampiyonası katılan 14 özel sporcu, sayısız madalya kazanarak, büyük bir başarı elde etti. Toplamda 14 kulüp ve 42 kişilik kafile ile şampiyonada yer alan Malatya takımları, 56 madalya ile Malatya’ya büyük bir gurur yaşattı. İdareci ve antrenör Ali Karaca, “Yine Malatya birlik ve beraberlik anlayışını en üst düzeyde özel sporcular için gösterdi. Malatya’dan atletizm şampiyonası 14 özel sporcular kulüpleri sayısız madalya ve başarı elde etti. Toplamda 14 kulüp ve 42 kişilik kafile ile katıldığımız Antalya’da yapılan Atletizm şampiyonasında 56 madalya ile şehrimize hem sportif hem de sosyal anlamda gurur yaşatmıştır. Gerçek anlamda alın teri dökenlerden Allah razı olsun.” dedi.

Karaca, büyük emekler sonucu önemli başarıların elde edildiğini ve şampiyonada özel sporcuların 22 altın madalya kazandığını belirterek, “12 ay boyunca alın teri döken özel sporcularımız ve ailelerine teşekkür ederim. Allah halis düşünceli kulüp yöneticilerimizi antrenörlerimizi ve bizleri destekleyen her yüreği başımızdan eksik etmesin. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatyalı özel SporcularATLETİZM
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