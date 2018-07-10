Atletizm bölge yarışları

Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan U16 Bölge Atletizm Ligi müsabakaları 7-8 Temmuz tarihleri arasında Malatya Stadyumu yanında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde yapıldı. 5 farklı ilden 16 kulübün yarıştığı müsabakaları Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’da takip etti. İki gün süren yarışlarda dereceye giren sporculara Atletizm Federasyonu Temsilcileri tarafından kupa verildi. Öte yandan başarılı olan sporcuların önümüzdeki günlerde Atletizm Milli Takımı kamplarına davet edilecekleri belirtildi. Yarışlarda derece alan takımlar ise şöyle: U16 Erkekler de 99 puanla 1.Tokat (Turhal), 97 puanla 2.Sivas, 80 puanla 3.Erzincan olurken sıralamada Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise 57 puanla 6. oldu. U16 Kızlar kategorisinde 70 puanla 1.Sivas, 67 puanla 2.Erzincan ve 67 puanla 3.Tokat ekibi oldu.