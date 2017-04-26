Türkiye genelinde belirlenen bazı merkezi illerde atletizm antrenör kursu açmaya karar veren Türkiye Atletizm Federasyonu bu kapsamda Malatya’yı da kurs açılacak iller arasına dahil etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mehmet Bayansalduz şu ifadeleri kullandı: “1. Kademe Atletizm Yardımcı Antrenör Kursu 5-15 Mayıs tarihlerinde Erzincan'da yapılacak. Akabinde tam tarihi yakında belirlenerek Mayıs-Haziran arası İzmir ve Malatya'da, sonrasında İstanbul'da kurslarımız açılacak. Ancak talep olduğu sürece diğer illerde de kurslarımız açılacak. 1. Kademe Atletizm Yardımcı Antrenör Kurs taleplerini mümkün olduğunca karşılamaya çalışacağımızın bilinmesini isteriz. Diğer kademe kurslar ve seminerlerle ilgili duyurularımızı daha sonra yapacağız. Taleplerin bir an önce Federasyonumuza yapılmasında fayda bulunmaktadır.”

FATİH AVCI