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Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Spor Toto Süper Lig’de bu hafta deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapatan Atiker Konyaspor, 16 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş ile...

Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Spor Toto Süper Lig’de bu hafta deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapatan Atiker Konyaspor, 16 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş ile...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:54
Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapatan Atiker Konyaspor, 16 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden start verdi. Basına ve taraftara kapalı Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda Alanyaspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen oyuncular, salonda yenileme çalışması yaparken, sakatlıkları bulunan oyuncular ise tedavi oldu. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kontrolü ve pas çalışması ile devam etti.
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