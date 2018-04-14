Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına hazır

Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yarın Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve 8’e 2 ile başlarken, el topu, reaksiyon sürat ve duran top çalışması ile sona erdi. Yeşil beyazlılar bugün özel uçakla Antalya’ya giderek maç saatini bekleyecek.