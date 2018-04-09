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Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Spor Toto Süper Lig’de haftayı 5-0’lık Sivasspor galibiyetiyle kapatan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla ara vermeden 29. haftada deplasmanda oynayacağı...

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Spor Toto Süper Lig’de haftayı 5-0’lık Sivasspor galibiyetiyle kapatan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla ara vermeden 29. haftada deplasmanda oynayacağı...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:37
Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de haftayı 5-0’lık Sivasspor galibiyetiyle kapatan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla ara vermeden 29. haftada deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’ndeki antrenmanda Amir Hadziahmetovic ve Wilfred Moke takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sivasspor maçında ilk 11’de oynayan futbolcular rejenerasyon koşusu yaparken, diğer oyuncular dar alanda oyun ve interval koşu ile antrenmanı tamamladı.
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