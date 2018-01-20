ATICILIKTA HACI HÜSEYİN KÖLÜK DAMGASI

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 16 - 19 Ocak 2018 tarihleri arasında Turgut Özal Çok Katlı Antrenman Salonu Atıcılık Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Kız – Erkek Atıcılık müsabakaları sona erdi.

Turgut Özal Çok Katlı Antrenman Salonu Atıcılık Salonunda yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın SİNCER, Gökhan İLERİ, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz YİĞİT, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcular katıldı.

Okullararası Gençler Kız – Erkek Atıcılık kategorisinde ilimizde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu;

Genç Erkekler Tabanca 1-Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi 2-Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Genç Erkekler Tabanca Ferdi Sonuçlar 1-Harun Kürüm Özel Malatya Elit Fen Temel Lisesi, 2-Ahmet Kayhan Okutan Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3-Durukan Karadağ Malatya Lisesi

Genç Erkekler Tüfek Ferdi Sonuçlar 1-Mücahit Alagöz Malatya Lisesi

Genç Bayanlar Tabanca Ferdi Sonuçlar 1-Mehtap Uçar Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi, 2-Nafile Uçar Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi

Genç Kızlar Tüfek 1-Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi

Genç Erkekler Tüfek 1-Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi, 2-Bahçebaşı Anadolu Lisesi, 3-Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

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