Atıcılıkta büyük başarı!

Türkiye Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu 2018 faaliyet yılı programında yer alan ve eş zamanlı olarak dört ayrı ilde yapılan Havalı Silahlar Grup Yarışmaları tamamlandı. Diyarbakır Seyrantepe Kapalı Spor Salonu’nda 4-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar 1. grup yarışmasında Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcuları altın madalya kazandılar. Geçen yıl Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan Atıcılık ve Avcılık Şampiyonası’nda üçüncü olan Yusuf Salih Özdemir, bu yıl tüfek kategorisinde birinci olmak başarısı gösterdi. Tabanca kategorisinde ise Kadir Kara farklı illerden gelen rakiplerini geride bırakarak turnuvayı birinci olarak tamamladı. Malatyalı genç sporcular aldıkları derecelerle Türkiye Milli Takım seçmelerine katılmaya da kazandılar.

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