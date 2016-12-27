27 Aralık 2016 Salı

Ataköy’ü yendi zirveye geçti!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde her iki grupta da zirve iddiası olan ekipler bir biriyle karşılaştı. Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, Ataköy’ü 2 – 1 yenerek liderlik koltuğuna otururken, 1932 Malatyagücü ile Malatyaspor maçında gol sesi çıkmadı.

27 Aralık 2016 Salı 14:56
Ataköy’ü yendi zirveye geçti!

Kar nedeniyle 1 hafta ara verilen 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 4. Hafta maçları hafta sonu oynandı. Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinden müsabakalar şehir merkezine kaydırılırken, her iki grupta toplam 8 müsabaka sonuçlandı.

A ve B grubunda grup liderliği için mücadele eden ve ilk ikiyi oluşturan 4 takım bir birleriyle karşılaştı. Oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puana ulaşan Ataköyspor ile 7 puanla onu yakından takip eden Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Yeşiltepe’de saat 14.30’da başlayan maçta gülen taraf Hekimhan oldu. Ferdi Yiğit ve Berkant Aydın’ın golleriyle rakibini 2 – 1 mağlup eden eflatun beyazlılar 10 puana ulaşarak zirvenin sahibi oldu, rakibni liderlik koltuğundan 3. sıraya indirdi.

Haftanın bir başka önemli müsabakasında 1932 Malatyagücü ile Malatyaspor karşılaştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede taraflar bir puana razı oldu. 10’ar puanla iki takımda zirveyi paylaşırken, her iki takımın puan kaybını değerlendiren 1966 Malatya Gençlikspor, Oruduzspor’u tek golle geçti ve 9 puana yükseldi. Büyükler Ligi hafta sonu oynanacak 5. Hafta müsabakalarıyla devam edecek. Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 4’ncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

1966 Malatya Gençlik Spor-Orduzuspor: 1-0

1932 Malatyagücü-Malatyaspor: 0-0

Doğanşehir Belediyespor-Adafı Kartalspor: 1-2

Battalgazi Belediyespor-Kaldırımgücü: 0-1

Demirspor-Telekomspor: 4-0

Sanayispor-Arguvan Belediyespor: 1-2

Ataköyspor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor: 1-2

44 Malatyaspor-Akçadağspor: 3-1.

FATİH AVCI
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