ATAKÖYSPOR 3. OLDU

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonu gruplarında ikinci olarak tamamlayarak Play off’a yükselen iki takım Ataköyspor ile Demirspor 3.’lük maçında karşılaştı. Çekişmeli mücadelelerin yaşandığı karşılaşmayı Ataköyspor uzatmalarda bulduğu gollerle 4-3 kazandı. Yeşiltepe 1’nolu sentetik sahada oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 2-2 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalara giden karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda karşılıklı bulduğu gollerle skoru 3-3’e taşıdı. Ataköyspor maçın son anlarında bulduğu golle sahadan 4-3 galip ayrılırken, Demirspor uzatmalarda penaltı atışından yararlanamadı. Her iki takımda müsabakayı 10 kişi tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi