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ATAKÖYSPOR 3. OLDU

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 3.’lük mücadelesinde Ataköyspor ile Demirspor karşılaştı. Normal süresi 2-2’lik eşitlikle sonra eren maçta Ataköyspor uzatmalarda rakibini 4-3 mağlup etti.

ATAKÖYSPOR 3. OLDU

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 3.’lük mücadelesinde Ataköyspor ile Demirspor karşılaştı. Normal süresi 2-2’lik eşitlikle sonra eren maçta Ataköyspor uzatmalarda rakibini 4-3 mağlup etti.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 12:56
ATAKÖYSPOR 3. OLDU

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonu gruplarında ikinci olarak tamamlayarak Play off’a yükselen iki takım Ataköyspor ile Demirspor 3.’lük maçında karşılaştı. Çekişmeli mücadelelerin yaşandığı karşılaşmayı Ataköyspor uzatmalarda bulduğu gollerle 4-3 kazandı. Yeşiltepe 1’nolu sentetik sahada oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 2-2 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalara giden karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda karşılıklı bulduğu gollerle skoru 3-3’e taşıdı. Ataköyspor maçın son anlarında bulduğu golle sahadan 4-3 galip ayrılırken, Demirspor uzatmalarda penaltı atışından yararlanamadı. Her iki takımda müsabakayı 10 kişi tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Amatör Küme Büyükler Futbol LigiAtaköysporDEMİRSPOR
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