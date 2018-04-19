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Ata Yıldırım’da Yönetimde

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) 12. Olağan Genel Kurulu’nda Dr. Abdurrahman Arıcı, üst üste üçüncü kez başkanlığa seçildi. Malatya TFFHGD Şube Başkanı Ata Yıldırım, yönetim kurulu içerisinde yer aldı.

Ata Yıldırım’da Yönetimde

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) 12. Olağan Genel Kurulu’nda Dr. Abdurrahman Arıcı, üst üste üçüncü kez başkanlığa seçildi. Malatya TFFHGD Şube Başkanı Ata Yıldırım, yönetim kurulu içerisinde yer aldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:29
Ata Yıldırım’da Yönetimde

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu 16 Nisan Pazartesi günü Ankara’da yapıldı. Olağan Genel Kurul sonrasında yapılan genel merkez yönetim kurulu seçimine tek liste olarak giren Dr. Abdurrahman ARICI yeniden başkanlığa seçildi. TFFHGD Malatya Şube Başkanı olan ve aynı zamanda A Klasman Yardımcı Hakemi olarak Malatya’yı temsil eden Ata Yıldırım’da yeni yönetim kurulunda görev aldı. Bir önceki genel merkez yönetim kurulunda görev alan, Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Zafer Demir’den sonra yeni yönetim kurulunda Ata Yıldırım’ın görev alması Malatya hakem camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.

“BÜYÜK KATKILAR SUNACAK”

Olağan genel kurulun ardından konuşan TFFHGD Malatya Şube Başkanı Ata Yıldırım yeni yönetimde olduğu için oldukça mutlu olduğunu söyledi. Abdurrahman Arıcı başkanlığındaki listenin genç, dinamik ve Türk hakemliğine büyük katkılar sunacak bir liste olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Başta başkanımız Abdurrahman Bey olmak üzere, beni destekleyen tüm yönetici ve delege arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hem Malatya hakemliğine hem de Türk hakemliğine büyük katkılarımız olur” dedi. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mete Kalkavan, Barış Şimşek, Yunus Yıldırım, Aytekin Durmaz, Ahmet Şahin, Ali Zağlı, Ata Yıldırım, Hüdaverdi Savcı, Özgür Uçak, Kahraman Minnet, Taner Coşkun, Kenan Yarar, Nurettin Çiçek, Abdullah Aya.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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