19 Aralık 2017 Salı

Aslan avcısı Malatya!

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

17 Aralık 2017 Pazar 18:31
Aslan avcısı Malatya!
68. dakikada Feghouli'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta top auta çıktı.
72. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Dening şutunu çekti, Muslera kapattığı köşede topun sahibi oldu.
74. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta top Gomis’ın önünde kaldı. Gomis’in vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak Ndiaye’nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top direğe de çarparak ağlara gitti. 2-1
90. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta, kaleci Ertaç tek hamlede topun sahibi oldu.

Stat: Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Pereıra xxx (Dening dk. 71 x), Murat Yıldırım xxx, Boutaib xxx, Azubuike xx (Rahman Buğra dk. 79 x), Sadık Çiftpınar xxx, Turgut Doğan x (Adem dk. 57 x), Cissokho xxx, Chebake xxx, Aytaç Kara xxx, Mina xxx
Yedekler: Farnolle, Barazite, Eren Tozlu, Sincere, Ferhat, Murat Akça, Batuhan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Muslera xx, Maicon x (Rodrigues dk. 46 x), Ahmet Çalık xx, Yasin x (Sinan dk. 78 x), Belhanda x, Linnes xx (Eren dk. 89 ?), Gomis x, Ndiaye x, Fernando xx, Denayer xx, Feghouli xx
Yedekler: Batuhan, Carrosso, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Donk, Tarık Çamdal, Koray
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Pereira (dk. 39), Boutaib (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor) Ndiaye (dk. 74) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Cissokho, Rahman Buğra (Evkur Yeni Malatyaspor)
İHA

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