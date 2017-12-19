68. dakikada Feghouli'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta top auta çıktı. 72. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Dening şutunu çekti, Muslera kapattığı köşede topun sahibi oldu. 74. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta top Gomis’ın önünde kaldı. Gomis’in vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak Ndiaye’nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top direğe de çarparak ağlara gitti. 2-1 90. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta, kaleci Ertaç tek hamlede topun sahibi oldu.
Stat: Malatya Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Pereıra xxx (Dening dk. 71 x), Murat Yıldırım xxx, Boutaib xxx, Azubuike xx (Rahman Buğra dk. 79 x), Sadık Çiftpınar xxx, Turgut Doğan x (Adem dk. 57 x), Cissokho xxx, Chebake xxx, Aytaç Kara xxx, Mina xxx Yedekler: Farnolle, Barazite, Eren Tozlu, Sincere, Ferhat, Murat Akça, Batuhan Teknik Direktör: Erol Bulut Galatasaray: Muslera xx, Maicon x (Rodrigues dk. 46 x), Ahmet Çalık xx, Yasin x (Sinan dk. 78 x), Belhanda x, Linnes xx (Eren dk. 89 ?), Gomis x, Ndiaye x, Fernando xx, Denayer xx, Feghouli xx Yedekler: Batuhan, Carrosso, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Donk, Tarık Çamdal, Koray Teknik Direktör: Igor Tudor Goller: Pereira (dk. 39), Boutaib (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor) Ndiaye (dk. 74) (Galatasaray) Sarı kartlar: Cissokho, Rahman Buğra (Evkur Yeni Malatyaspor)
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