Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
91630
ALTIN
189.750
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.3005
EURO
5.5819

“Asla risk istemiyorum”

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Düzce kampında futbolcularıyla tek tek yakından ilgilenen teknik direktör Erol Bulut’un dün gerçekleşen antrenmanda günü pas çalışmasına ayırdığı öğrenildi. Ligin bu sezon çetin mücadelelere sahne olacağını oyuncularına anlatan Bulut’un hatalı pas oranını minimuma indirmek için kampta yoğun uğraş verdiği ifade edildi.

“Asla risk istemiyorum”

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Düzce kampında futbolcularıyla tek tek yakından ilgilenen teknik direktör Erol Bulut’un dün gerçekleşen antrenmanda günü pas çalışmasına ayırdığı öğrenildi. Ligin bu sezon çetin mücadelelere sahne olacağını oyuncularına anlatan Bulut’un hatalı pas oranını minimuma indirmek için kampta yoğun uğraş verdiği ifade edildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:10
“Asla risk istemiyorum”

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in yeni sezonuna Düzce Topuk Yaylası’nda hazırlanmaya devam ediyor. 3. Etap kamp çalışmalarını teknik direktör Erol Bulut nezaretinde sürdüren sarı-kırmızılılar günü çift antrenmanla geçiriyor. Dün sabah erken saatlerde başlayan antrenmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Özellikle takıma yeni katılan oyuncuların uyum sürecini atlatması konusunda yoğun mesai harcayan Bulut’un özel taktiksel programlarla bu futbolcuları çalıştırdığı öğrenildi. Antrenmanda futbolcularına Süper Lig’in çetin geçeceğinin mesajını veren Erol Bulut’un, “İyi pas istiyorum. Saha içerisinde asla risk istemiyorum. Rakip baskı kurduğunda kendinize alternatif oluşturun. Devamlı kendinizi takım arkadaşınıza gösterin. Topu kaybettikten sonra geri alabilmenin yollarını arayın. ” dediği ifade edildi. Hatalı pas istemediğini sık sık futbolcularına hatırlatan genç teknik adam Düzce kampını pas çalışmalarına ayırıyor. Akşam antrenmanına da yardımcı antrenörler nezaretinde çıkan Malatya ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan sarı-kırmızılı oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın yarın Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 18.07.2018 09:13
Anahtar Kelimeler:
Erol BulutYeni MalatyasporSüper Lig Temsilcimiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın ligleri için başvurular başladı
Kadın ligleri için başvurular başladı
Kick Boks’ta Malatya rüzgarı
Kick Boks’ta Malatya rüzgarı
Başarılı sporcuyu ödüllendirdi
Başarılı sporcuyu ödüllendirdi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim