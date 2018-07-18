Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in yeni sezonuna Düzce Topuk Yaylası’nda hazırlanmaya devam ediyor. 3. Etap kamp çalışmalarını teknik direktör Erol Bulut nezaretinde sürdüren sarı-kırmızılılar günü çift antrenmanla geçiriyor. Dün sabah erken saatlerde başlayan antrenmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Özellikle takıma yeni katılan oyuncuların uyum sürecini atlatması konusunda yoğun mesai harcayan Bulut’un özel taktiksel programlarla bu futbolcuları çalıştırdığı öğrenildi. Antrenmanda futbolcularına Süper Lig’in çetin geçeceğinin mesajını veren Erol Bulut’un, “İyi pas istiyorum. Saha içerisinde asla risk istemiyorum. Rakip baskı kurduğunda kendinize alternatif oluşturun. Devamlı kendinizi takım arkadaşınıza gösterin. Topu kaybettikten sonra geri alabilmenin yollarını arayın. ” dediği ifade edildi. Hatalı pas istemediğini sık sık futbolcularına hatırlatan genç teknik adam Düzce kampını pas çalışmalarına ayırıyor. Akşam antrenmanına da yardımcı antrenörler nezaretinde çıkan Malatya ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan sarı-kırmızılı oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın yarın Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi.