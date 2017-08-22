22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

ASKF seçime gidiyor!

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olağan genel kurula gidiyor. 9 Eylül Cumartesi günü yeni yönetimi seçecek ASKF Malatya Şubesi’nde mevcut başkan Seyfullah Özdemir’in görevine devam etmesi bekleniyor.

22 Ağustos 2017 Salı 12:28
ASKF seçime gidiyor!

  Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda 14. Olağan Genel Kurul için 9 Eylül Cumartesi günü toplanma kararı aldı. ASKF Malatya Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Federasyonumuzun 14. Olağan Genel Kurulu 09 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 13.00’de Federasyon idare binamızda yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16 Eylül 2017 Cumartesi günü aynı yer ve ayni saatte yapılacaktır. Tüm delegelerimize önemle duyurulur.” Denildi.

Genel Kurulda ise gündem şu şekilde oluşacak; Açılış ve yoklama, Divan Teşekkülü ve Saygı duruşu, Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası, Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası, Dönem Bütçe raporunun okunması ve ibrası, Tahmini bütçenin okunması, Tüzük değişikliği, Yeni Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu ve Konfederasyon delegelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi, Dilek ve temenniler.

Mevcut ASKF Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir’in görevine yeniden devam etmesi beklenirken, ekibinde birkaç isimde değişikliğe gidebileceği öğrenildi. Seçilmesi durumunda 3. Kez ASKF Şube Başkanlığı’na getirilecek Özdemir, önümüzdeki 3 yıl için görev ve yetki elde edecek.


SELAHATTİN BAYRAK
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