22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

ASKF olağan genel kurulunu yapacak

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olağan genel kurulunu 9 Eylül Cumartesi günü yapacak. Tek liste halinde gidilecek seçimde ASKF Malatya Şubesi’nde mevcut başkan Seyfullah Özdemir’e 3 yıl için yeniden görev verilecek.

22 Ağustos 2017 Salı 14:33
ASKF olağan genel kurulunu yapacak
  Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda 14. Olağan Genel Kurul için 9 Eylül Cumartesi günü toplanma kararı aldı. ASKF Malatya Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Federasyonumuzun 14. Olağan Genel Kurulu 09 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 13.00’de Federasyon idare binamızda yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16 Eylül 2017 Cumartesi günü aynı yer ve ayni saatte yapılacaktır. Tüm delegelerimize önemle duyurulur” denildi.
Mevcut ASKF Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir’in görevine yeniden devam etmesi beklenirken, ekibinde değişikliğe gidebileceği öğrenildi. Seçilmesi durumunda 3. Kez ASKF Şube Başkanlığı’na getirilecek Özdemir, önümüzdeki 3 yıl için görev ve yetki elde edecek.
İHA
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