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ASKF Başkanı Özdemir’den mesaj

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, BAL Ligi’nde yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, Malatya’yı BAL Ligi’nde temsil edecek olan Pütürge Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor’a başarılar diledi.

ASKF Başkanı Özdemir’den mesaj

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, BAL Ligi’nde yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, Malatya’yı BAL Ligi’nde temsil edecek olan Pütürge Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor’a başarılar diledi.

23 Eylül 2018 Pazar 14:57
ASKF Başkanı Özdemir’den mesaj

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) yeni sezonunu Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacağını ifade eden Özdemir, “BAL Ligi’nde yeni sezon Pazar günü başlıyor. Ligin statüsü de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yayınlandı” dedi.

BAL Ligi’nde yeni sezonda Malatya’yı Pütürge Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor’un temsil edeceğini belirten Özdemir, “Malatya’mızın iki güzide takımı Pütürge Belediyespor ve Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezonda takımımızı BAL Ligi’nde temsil edecek. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Sezonunun takımlarımız adına hayırlı geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Özdemir, BAL Ligi’nde yeni sezonunu derbiyle başladığını ifade ederek, “Ligin ilk maçında Malatya’mızın iki güzide takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma centilmence ve dostça geçti. Her iki takıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
SEYFULLAH ÖZDEMİRPütürge BelediyesporYeşilyurt Belediyespor
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